Киев лидирует по количеству заражений коронавирусом

В Киеве за сутки обнаружили 1332 больных коронавирусом. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1332 больных коронавирусом. Это наибольшее количество по Украине. 22 человека умерли. Выздоровели 547 человек.

Всего за период пандемии в столице 1919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания - 111 471. Преодолели коронавирус 39 403 жители столицы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Заболели 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет; 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет; 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет", - рассказал Кличко.

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В больницы были госпитализированы 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 302, в Дарницком - 195 и в Соломенском районе - 174 случая.

За последние сутки в Украине обнаружили 9 699 новых больных коронавирусом. Из них детей - 341, медработников - 439. Всего, по состоянию на утро 31 декабря, имеем 1 055 047 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 533 летальных. 209 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 709 993 пациента, из них за последние сутки - 11 803.