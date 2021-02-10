Киев из-за снегопада парализовали гигантские пробки

Столицу утром, 10 февраля, сковали пробки из-за сложных погодных условий.

Это подтверждают данные Google Maps.

Затрудненное движение фиксируют на ул. Елены Телиги, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Жилянской и Вячеслава Чорновила.

Все мосты Киева - Северный, Южный, Метро, Патона - парализованы пробками. Стоит центр города и Подол.

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Пробки образовались на просп. Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевском, Победы.

Транспортный коллапс наблюдается на левом берегу. Сложно проехать на просп. Бажана, Броварском, Харьковском и Дарницком шоссе. Усложнен проезд до станций метро Черниговская, Лесная, Дарница, Позняки, Осокорки, Харьковская.

Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 3-й день подряд. 10 февраля снегопад в столице усилился. В связи с этим общественный транспорт курсирует без соблюдения графика и с существенными задержками.