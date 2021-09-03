Киев хочет "Большой стройкой" достроить станцию метро и еще кое-что

В Киеве планируют достроить станцию метро Львовская брама. Фото: "Depo.Киев"

В Киеве в рамках проекта "Большая стройка" могут закончить возведение и открыть станции ​​метро Львовская брама. Она расположена между станциями Золотые ворота и Лукьяновская.

В целом город предложил государству в 2022 году достроить более 20 инфраструктурных проектов.

Речь идет, в частности, о кинотеатре "Киевская Русь", Доме учителя и столичном мосте Патона, сообщила пресс-служба КМДА.

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В список также вошли проекты социальной, образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия и объектов реставрации.

"Киев выполняет функции столицы, не получая последние годы средств на развитие инфраструктуры города. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В ночь на 5 сентября столичное метро будет работать на 1 ч. дольше из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский". Также возможно ограничение или закрытие на вход нескольких станций.