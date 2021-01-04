"Кидались" с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных

С 31 декабря 2020-го на 1 января 2021 года команда спасения животных в Киеве получила 13 обращений. Почти все ситуации с животными спровоцировала пиротехника.

Новогоднюю ночь спасатели называют периодом повышенной готовности в связи с взрывами пиротехники. От ее грохота страдают животные, сообщили в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Так, в селе Мрыги под Киевом кот испугался салютов и залез на дерево. В селе Чубинское собака, испугавшаяся салюта, упала в пустой бассейн. С травмой лапы ее госпитализировали. В Киеве на ул. Марины Цветаевой от испуга собака упала в приямок. На ул. Елены Телиги ночью собака упала с пешеходного моста.

На Окружной дороге собака, которая имела щенков, испугалась взрывов и попала под колеса. Спасатели констатировали смерть.

Зоозащитники утверждают, что в новогоднюю ночь теряется собак больше, чем за целый год. Напуганные животные бегут куда попало и нередко гибнут под колесами машин, пишет "Вечерний Киев".

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По словам директора приюта для животных "Сириус" Александры Мезиновой, в прошлом году от испуга погибли 2 собаки. В этом году от новогодней канонады остановилось сердце молодого пса.

"Собаки сходят с ума после каждого взрыва, раздирают зубами сетку, выгрызают доски и выбираются из вольеров, бегут куда глаза глядят. Утром работники часами собирают, ловят животных, часто раненых, оказывают помощь и ремонтируют наши и без того многострадальные вольеры", - рассказала Мезинова.

19 декабря Киевсовет запретил использование фейерверков, салютов и другой пиротехники до завершения войны в Донбассе.