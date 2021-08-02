КГГА занимается политикой, а не эффективным управлением Киевом - Трубицын

Владислав Трубицын: "В Киеве эффективная работа КГГА подменяется политическими лозунгами и манипуляциями". Фото: КиевВласть

Из-за излишней политизированности исполнительная власть Киева работает неэффективно, что негативно отражается на жизни киевлян.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", глава межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, положение дел в столице, "с точки зрения функционирования городских служб, коммунальных предприятий, в целом всего развития города точно в отрицательной динамике и нуждается не просто в помощи, а, я бы даже сказал, вмешательстве центральной власти. Киевляне заслуживают лучшей жизни – и по качеству, и по комфорту".

"К сожалению, мы все видим, что сегодня в столице нет эффективной работы в КГГА, и это подменяется политическими лозунгами, манипуляциями. Но так продолжаться дальше не может. Должен быть контроль городской власти и эффективная коммуникация с центральной властью", - считает Трубицын.

По его словам, он еще не работая в Киевсовете видел много "шкурных" и не поддающихся логике и здравому смыслу моментов в различных решениях Киевсовета или КГГА. Они есть и сейчас". "Иногда даже очень хорошие инициативы натыкаются на искусственные преграды, потому что есть чьи-то интересы или присутствует чья-то глупость или некомпетентность. Но ничего… Даже с учетом этих обстоятельств, мы, депутаты, вместе с общественностью пытаемся менять ситуацию, привлекаем внимание к проблемам, иногда даже путем акций протеста", - добавил политик.

По его словам, исправить ситуацию может разделение должностей мэра Киева и главы КГГА, "позволит сделать процесс децентрализации более эффективным и значительно улучшит качество управления таким мегаполисом, как Киев".

На вопрос, кто может занять пост главы КГГА, если разделение произойдет, Трубицын отметил: "Прежде всего, это должен быть человек, готовый впрягаться в ежедневную рутину управления городом. Во-вторых, это должен быть не политический интриган, а, извините, за пафос, трудяга и ответственный человек, готовый брать ответственность за результат. В команде президента Владимира Зеленского достаточно кадров с такой компетенцией, чтобы возглавить КГГА и показать результат в самое ближайшее время".

Напомним, ранее в эфире телеканала "НАШ" Владислав Трубицын заявлял, что Киевская городская государственная администрация, которая является исполнительной властью в столице, работает совершенно неэффективно и требует полной перезагрузки. "Суть проблемы заключается в том, что должность главы КГГА и мэра – это единое целое. В чем здесь проблема? Дело в том, что выборная должность как мэр или депутат – это то, что доверено нам горожанами для того, чтобы мы контролировали исполнительную власть, а когда у нас и мэр и КГГА это одно и то же, то получается он сам себя контролирует", - пояснил Трубицын.