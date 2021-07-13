КГГА прокомментировала снос здания "Цветы Украины"

КГГА не позволяла строительство на объекте. Фото: "Депо"

Департамент культурного наследия КГГА не позволял строительство на объекте "Цветы Украины".

"Когда застройщик поставил забор - Департамент выдал предписание с требованием об остановке любых работ и предоставление согласованной проектной документации в установленном порядке", - сказал профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов, передает пресс-служба администрации.

Поскольку дом расположен в историческом ареале, согласование и разрешение на строительные работы должно предоставлять Министерство культуры Украины.

Прокопов указал, что предпроектные предложения застройщика Департамент КГГА не согласовывал.

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"Департамент рассмотрит их только после всех согласований с Министерством культуры", - добавил он.

"Цветы Украины" в центре Киева на ул. Сечевых Стрельцов начали сносить 12 июня. Ночью на огражденной территории появилась строительная техника, а утром начали разрушать фасад. Защитники здания хотели встретиться с представителем застройщика и требовать остановить демонтаж, но тот отказался. Усилиями активистов демонтаж удалось приостановить.