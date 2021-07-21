КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Квіти України"

Если собственник не уберет забор, ее демонтируют силами "Киевблагоустройства". Фото: zaborona.com

Киевская городская госадминистрация аннулировала контрольную карточку на проведение работ у здания "Квіти України" на ул. Сечевых Стрельцов, 49.

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

"Это означает, что письма о необходимости возврата контрольной карточки сегодня же будут направлены владельцу. Предписание на установленную у здания ограждение с требованием ее убрать внесут безотлагательно", - объяснил чиновник.

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"Если собственник не уберет ограждение самостоятельно в течение 3 дней, по поручению Департамента городского благоустройства ее демонтируют силами коммунального предприятия "Киевблагоустройство", - отметил Ткаченко.

В Киеве в понедельник, 12 июля, начали демонтаж здания "Квіти України". В планах застройщика - превратить здание в офисный центр с подземным паркингом. Однако активисты снесли забор и остановили строительство. Здание "Квіти України" выкупила международная компания Rockwill Group. Большую часть здания займут популярные коворкинг. Проект обойдется в 600 млн грн. Компания намерена осенью приступить к реконструкции объекта. Работы продлятся 18-24 месяцев.