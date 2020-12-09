Каток, карусель и фотозоны: под Офисом президента заработают бесплатные развлечения

Каток возле Офиса президента в Киеве будет бесплатным. Фото: "Укринформ"

Возле Офиса президента в Киеве на время новогодних праздников обустроят праздничную площадку для детей и взрослых "Николай принимает друзей". Там будет бесплатный каток, карусель и праздничные фотозоны.

Планируется, что площадка будет работать без выходных с 10:00 до 21:00. Торжественное открытие локации запланировано в день Святого Николая, 19 декабря, сообщила пресс-служба ОП для "Укринформа".

Коньки можно будет принести с собой или брать напрокат бесплатно на месте. Кроме того, дети смогут написать и отправить письмо Святому Николаю.

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Работать новогодняя локация будет с соблюдением карантинных требований.

"Обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей на площадке будет регулироваться при входе", - рассказали в ОП.

Новогодние аттракционы и декорации будут установлены меценатами и благотворителями без привлечения бюджетных средств. В ОП отметили, что в случае введения локдауна решение о работе площадки будет принято с учетом карантинных ограничений.

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