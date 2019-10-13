Карета "скорой помощи" влетела в авто: есть погибшие и пострадавшие

Скорая попала в ДТП: есть погибшие. Фото: ДТП

В Киеве вечером на перекрестке улицы Ватутина и бульвара Перова столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Peugeot.

"Скорая" везла ребенка в тяжелом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, карета скорой помощи на красный свет влетела в легковой автомобиль, погиб водитель "скорой", еще шесть человек пострадали. Из них - трое детей.

"Водитель скорой сильно ударился головой в правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребенок в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали также женщина с Пежо и двое ее детей. "Все трое были также срочно госпитализированы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейсовый автобус сошелся в лобовом столкновении с микроавтобусом: первые подробности и фото

По словам свидетелей, водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.

"Легковой автомобиль вылетел на тротуар, карета скорой с серьезными механическими повреждениями", - говорится в сообщении.

Ранее, в Киеве на улице Заболотного автомобиль сбил велосипедиста. Пострадавшего забрали на "скорой" с тяжелыми травмами, однако по дороге в больницу он скончался.