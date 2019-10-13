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воскресенье, 13 октября 2019 20:23

Под колесами легковушки погиб велосипедист

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Под колесами легковушки погиб велосипедист
В Киеве автомобиль сбил насмерть велосипедиста. Фото: эспрессо

В Киеве на улице Заболотного автомобиль сбил велосипедиста.

Пострадавшего забрали на "скорой" с тяжелыми травмами, однако по дороге в больницу он скончался. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Водитель рассказал, что заезжал на улицу Академика Заболотного из Днепропетровского шоссе и пытался перестроиться из правого ряда левее - во вторую полосу. Вдруг автомобиль перед ним резко принял вправо и он увидел перед собой велосипедиста, который двигался между первой и второй полосами. Водитель пытался избежать наезда, однако ему не удалось.

В результате ДТП образовалась пробка на улице Заболотного в направлении Столичного шоссе.

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Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

В городе Сокаль на Львовщине пьяный водитель протаранил автомобиль скорой помощи. Бригада медиков ехала на вызов.

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Дата
13
октября

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