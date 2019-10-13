Под колесами легковушки погиб велосипедист

В Киеве на улице Заболотного автомобиль сбил велосипедиста.
Пострадавшего забрали на "скорой" с тяжелыми травмами, однако по дороге в больницу он скончался. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Водитель рассказал, что заезжал на улицу Академика Заболотного из Днепропетровского шоссе и пытался перестроиться из правого ряда левее - во вторую полосу. Вдруг автомобиль перед ним резко принял вправо и он увидел перед собой велосипедиста, который двигался между первой и второй полосами. Водитель пытался избежать наезда, однако ему не удалось.
В результате ДТП образовалась пробка на улице Заболотного в направлении Столичного шоссе.
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