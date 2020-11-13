Карантин выходного дня в Киеве: что закрывается, а что нет

В Киеве с 00:00 14 ноября по 00:00 30 ноября будет действовать карантин выходного дня. Столица, как и остальные города Украины, должна обязательно выполнять постановление Кабмина, соглашаются с ним концептуально или нет.
Об этом заявил советник городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.
"Начиная с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - отметил Бондаренко.
На период карантина выходного дня в Киеве запрещается:
1) деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
3) прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
4) прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах.
5) прием посетителей в сфере торгового и бытового обслуживания населения — салоны красоты, магазины промтоваров и тому подобное;
6) прием посетителей заведениями общественного питания — бары, рестораны, кафе и тому подобное. Кроме доставки заказов и заказов на вынос.
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Разрешается:
1) работа банков;
2) медицинская практика;
3) работа операторов почтовой связи;
4) деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
5) работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
6) осуществление услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос;
7) работа магазинов, в которых не менее 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.
Правительству придется ввести более сильные ограничения в случае нереализации карантина выходного дня. Тогда Кабмин может ввести полный локдаун в стране.
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