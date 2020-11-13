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пятница, 13 ноября 2020 19:15

Карантин выходного дня в Киеве: что закрывается, а что нет

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Карантин выходного дня в Киеве: что закрывается, а что нет
Карантин выходного дня в Украине будет действовать с 14 ноября. Фото: Сергей Чузавков "УНИАН"

В Киеве с 00:00 14 ноября по 00:00 30 ноября будет действовать карантин выходного дня. Столица, как и остальные города Украины, должна обязательно выполнять постановление Кабмина, соглашаются с ним концептуально или нет.

Об этом заявил советник городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Начиная с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - отметил Бондаренко.

На период карантина выходного дня в Киеве запрещается:

1) деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

3) прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

4) прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах.

5) прием посетителей в сфере торгового и бытового обслуживания населения — салоны красоты, магазины промтоваров и тому подобное;

6) прием посетителей заведениями общественного питания — бары, рестораны, кафе и тому подобное. Кроме доставки заказов и заказов на вынос.

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Разрешается:

1) работа банков;

2) медицинская практика;

3) работа операторов почтовой связи;

4) деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

5) работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

6) осуществление услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос;

7) работа магазинов, в которых не менее 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Правительству придется ввести более сильные ограничения в случае нереализации карантина выходного дня. Тогда Кабмин может ввести полный локдаун в стране.

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