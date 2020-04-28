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вторник, 28 апреля 2020 09:54

Карантин в столице: Кличко расскажет о первом этапе снятия ограничений

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Карантин в столице: Кличко расскажет о первом этапе снятия ограничений
Кличко расскажет, как Киев начнет выход из карантина. Фото: pixabay

Сегодня во время онлайн-пресс-конференции Виталий Кличко представит план первого этапа выхода Киева из карантина.

По сравнению с прошлой неделей, когда количество зараженных в Киеве достигало почти 100 человек в некоторые дни, "сегодня цифры лучше", заявил мэр столицы в эфире телеканала "Україна-24".

"В 12:00 вторника я представлю наш план первого этапа, в первую очередь, речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также - на посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться. А дальше будем смотреть на динамику заболеваемости", - сказал Кличко.

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Он выразил надежду, что болезнь пойдет на спад. Принимая во внимание такую ​​динамику, ограничения начнут постепенно ослаблять. Глава Киева общается с мэрами других европейских городов, интересуется их опытом ослабления ограничений в ситуации пандемии.

"Я общаюсь и с мэром Праги, и Берлина, Гамбурга. Интересуюсь, как там постепенно начинают выходить из ограничений. Но все отмечают, что угроза не отступила и в дальнейшем следует придерживаться простых правил: гигиена, мыть чаще руки, соблюдать дистанцию, носить защитные маски. Это обязательные мероприятия, которые надо выполнять даже при снятии ограничительных мер", - подчеркнул Кличко.

Президент Владимир Зеленский призвал открыть продовольственные рынки. Об этом шла речь на совещании по вопросам предотвращения рапространения коронавирусной инфекции. Есть более 280 крытых продовольственных рынков, обеспечивающих продуктами украинцев и дающих возможность сбыта продукции малым фермерам.

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