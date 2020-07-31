Карантин: почему Киев попал в "зеленую" зону

Ситуацию в столице будут рассчитывать по-особенному. Фото: Reuters

Хотя в Киеве произошел рекордная вспышка коронавируса, он попал в "зеленую" зону карантина.

Эпидемическая ситуация в столице определяется не так, как по всей стране, сообщил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

Расчеты по эпидемической ситуации в Киеве делаются на основании постановления Кабинета министров, за исключением "очаговых" случаев.

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"Если мы посмотрим показатели Кабинета министров, то они находятся в пределах желтой зоны, но если исключить "очаговые" случаи - вспышки в общежитиях и других учреждениях, то город Киев попадает в зеленую зону", - отметил Рубан.

1 августа появятся новые правила адаптивного карантина. В правительстве сообщили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.