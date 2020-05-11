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понедельник, 11 мая 2020 13:03

Карантин: как завтра в Киеве будет ходить транспорт

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Со вторника в Киеве увеличат количество некоторых рейсов общественного транспорта.

"С 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут №20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут №33т "ДВРЗ - станция метро Черниговская" и троллейбусный маршрут №37А "Станция метро Лесная"- ул. Николая Закревского. Поликлиника", - - сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, говорится на сайте КГГА.

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11 мая, в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов i трамваев. Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию.

 

За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 34 человек. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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