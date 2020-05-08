Карантин: что откроют в Киеве с 12 мая

В Киеве откроют небольшие заведения. Фото: Reuters

12 мая в Киеве откроются непродовольственные магазины общей площадью до 300 м, парикмахерские и салоны красоты.

"Мы приближаемся к 12 мая - дня, с которого мы планируем первый этап ослабления ограничений", - заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает РБК-Украина.

Ограниченными группами лиц можно посещать парки и скверы.

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"Парки и скверы - группами с ограниченным количеством лиц, временные сооружения, ларьки с запретом потребления пищи и напитков на месте, небольшие производства непродовольственных товаров, ателье и другие, адвокатские и нотариальные бюро. Автокинотеатры и музеи под открытым небом, библиотеки пока только на выдачу книг без работы читальных залов", - сказал городской голова.

Впервые с начала карантина в Киеве за сутки от коронавируса умерли 3 человека. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге.