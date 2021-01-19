Каким работникам платят больше всего и кто в дефиците

В Киеве работодатели готовы платить больше всего риелторам, электрослесарям и главным механикам.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

Автор: "Укринформ" В дефиците на столичном рынке труда представители рабочих профессий

"Самый высокий средний размер оплаты труда предлагается для риелтора - 25 тис. гривен, электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций - 24,4 тысячи гривен, главного механика - 23,8 тысячи гривен", - рассказали в центре занятости для "Укринформа".

Следующие в шкале самых высокооплачиваемых вакансий:

- руководители отделов и структурных подразделений - 22,7 тыс. грн;

- электромонтеры контактной сети - 22 тыс. грн;

- исполнительные директора и продюсеры - 21,8 тыс. грн;

- инженеры-программисты - 21,7 тыс. грн;

- каменщики - 21 тыс. грн;

- газосварщики, испытатели и слесари-сборщики двигателей, электромонтажники, литейщики металлов и сплавов - по 20 тыс. грн.

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В Киеве стабильно высокий спрос на воспитателей, инженеров, учителей, экономистов, медсестер, бухгалтеров.

Наблюдается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы в столице. Среди зарегистрированных безработных преобладают законодатели, государственные служащие, руководители и профессионалы. Когда в дефиците - представители рабочих профессий.

По состоянию на 18 января 2021 года работодатели Киева сообщили столичной службе занятости о наличии более 7 тыс. вакансий. На одну вакансию в начале 2021-го по Киеву, в среднем, претендовали 3 безработных. На эту же дату в 2020-м - 1 безработный.