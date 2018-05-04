Какие автомобили в Киеве угоняют больше всего

Больше всего угонщиков стали интересовать марки авто Toyota (39 угонов) Фото: Etcetera.media

За три месяца 2018 года в Киеве зарегистрировали 212 случаев похищения автомобилей. 3 мая к столичным правоохранительным органам обратились с тремя сообщениями об угоне, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

"Больше всего похищений зафиксировали в Дарницком районе - 47 случаев, в Голосеевском - 31 случай и по 23 случая в Днепровском и Оболонском районах", - сообщили в Нацполиции.

Наименьшее количество похищений зарегистрировали в Подольском районе(7), в Деснянском и Печерском районах по 12 случаев похищений. Отметили, что в этом году фаворитами грабителей стали авто марки Toyota (39 похищений), Lexus (21) и Honda (16). Меньше всего воров интересовали марки авто KIA и Аudi (по два случая).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили о мошеннической схеме похищения еврономеров

"Из дорогих марок чаще всего воруют автомобили Toyota, потому что их легко украсть и можно дорого продать. Часто воруют евроавтомобили, потому что их просто продать. "Евробляхи" выгоднее продавать частями - выходит дороже, чем продавать весь автомобиль. Воруют даже такой раритет как "Москвичи", ведь их легко разобрать. Мало воруют авто корейского производства, и стали меньше угонять такие дорогие внедорожники как Mercedes или BMW. Зато больше воруют Range Rover.

Чтобы защитить свое авто от кражи, во-первых, надо обеспечивать надежную защиту: это может быть и GSM-сигнализация, и различные секретки, которые не дают взломать дверь машины. Важно выбирать механические замки - их труднее повредить. Иногда следует устанавливать замок на руль - для многих это выглядит странно, но это достаточно надежный способ: закрыл руль и все. Во-вторых, надо стараться парковаться под камерами или возле охраны. Если нет, то хотя бы в местах массового скопления людей. Если обратиться к полиции с сообщением о краже в течение 5-20 минут - шансы на возвращение машины увеличиваются на 10%. Если вы обратитесь через час-два, найти уже будет труднее. Чаще всего угнанные авто находят по сообщениям в соцсетях", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов.

По словам правоохранителей, в основном автомобили угоняют ночью: в промежутке от 4 до 6 утра в зимнее время года, и от 2 до 4 утра летом. Угоняют авто как во дворах, так и со стоянок и паркингов с охраной.

Полиция предостерегает быть внимательными в подобных местах. При выходе из автомобиля, ставя его на сигнализацию, стоит обратить внимание на "необычное многократное" мигание. Это может свидетельствовать о том, что рядом с вами грабители с устройством, которые считывает коды сигнализации.

В Киеве появилась новая схема обкрадывания автомобилистов. Воры ждут своих жертв под отделениями банков.