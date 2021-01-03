Какая погода будет сегодня в Украине?

Сегодня в Украине погода будет сухой, ветреной, преимущественно теплой. В некоторых областях может быть небольшая гололедица и туман. Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Днем воздух в некоторых регионах прогреется до +12 градусов. В общем температура в течение дня в Украине будет колебаться в пределах +3 ... + 5 градусов, на востоке - 0 ... + 3, на юге и Закарпатье - +6 ... + 12 градусов.
В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Температура утром - около нуля, днем +3 ... + 5 градусов. Возможны порывы юго-восточного ветра.
Никаких опасных метеоявлений не предусматривают, лишь кое-где могут быть туманы, дымки (легкая прозрачная дымка) и небольшая гололедица.
В городах будет такая температура сегодня:
Ужгород - +7 ... + 9
Львов - +3 ... + 5
Ивано-Франковск - +2 ... + 4
Тернополь - +3 ... + 5
Черновцы - +4 ... + 6
Хмельницкий - +3 ... + 5
Луцк - +3 ... + 5
Ровно - +2 ... + 4
Житомир - +2 ... + 4
Винница - +2 ... + 4
Одесса - +6 ... + 8
Николаев - +3 ... + 5
Херсон - +3 ... + 5
Симферополь - +3 ... + 5
Кропивницкий - +2 ... + 4
Черкассы - +2 ... + 4
Чернигов - +2 ... + 4
Сумы - +1 ... + 3
Полтава - +1 ... + 3
Днепр - +2 ... + 4
Запорожье - +3 ... + 5
Донецк - 0 ... + 2
Луганск - 0 ... + 2
Харьков - 0 ... + 2
Киев - +2 ... + 4
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