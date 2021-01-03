Какая погода будет сегодня в Украине?

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Сегодня в Украине погода будет сухой, ветреной, преимущественно теплой. В некоторых областях может быть небольшая гололедица и туман. Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем воздух в некоторых регионах прогреется до +12 градусов. В общем температура в течение дня в Украине будет колебаться в пределах +3 ... + 5 градусов, на востоке - 0 ... + 3, на юге и Закарпатье - +6 ... + 12 градусов.

В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Температура утром - около нуля, днем ​​+3 ... + 5 градусов. Возможны порывы юго-восточного ветра.

Никаких опасных метеоявлений не предусматривают, лишь кое-где могут быть туманы, дымки (легкая прозрачная дымка) и небольшая гололедица.

В городах будет такая температура сегодня:

Ужгород - +7 ... + 9

Львов - +3 ... + 5

Ивано-Франковск - +2 ... + 4

Тернополь - +3 ... + 5

Черновцы - +4 ... + 6

Хмельницкий - +3 ... + 5

Луцк - +3 ... + 5

Ровно - +2 ... + 4

Житомир - +2 ... + 4

Винница - +2 ... + 4

Одесса - +6 ... + 8

Николаев - +3 ... + 5

Херсон - +3 ... + 5

Симферополь - +3 ... + 5

Кропивницкий - +2 ... + 4

Черкассы - +2 ... + 4

Чернигов - +2 ... + 4

Сумы - +1 ... + 3

Полтава - +1 ... + 3

Днепр - +2 ... + 4

Запорожье - +3 ... + 5

Донецк - 0 ... + 2

Луганск - 0 ... + 2

Харьков - 0 ... + 2

Киев - +2 ... + 4

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