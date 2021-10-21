Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео

С сегодняшнего дня в Украине запрещены межобластные перевозки невакцинированных от коронавируса.

В красные и оранжевые зоны разрешено ездить людям, которые получили две прививки. В желтые - пассажирам с одной дозой вакцины. Также во все регионы пропускают при наличии свежего отрицательного теста или справки о недавно перенесенном коронавирусе.

С самого утра в Киеве сертификаты у пассажиров проверяют на железнодорожном и автобусных вокзалах. Gazeta.ua предлагает просмотреть фотогалерею первых проверок.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

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Сертификаты, отрицательные тесты на ковид, документы о недавно перенесенном коронавирусе проверяют полицейские, Госпотребслужба, Муниципальная охрана, центры контроля и профилактики болезней. Также контролировать наличие справок должны перевозчики. Если будут пускать в салоны, вагоны или в самолеты невакцинированных - будут составлять административные протоколы и выписывать штрафы.