Как в Киеве экологично избавиться от елки

После праздника елку можно сдать в пункт приема. ФОТО: Politeka

Со 2 января в столице заработают 15 пунктов приема елок.

Собранные деревья переделают на треску. Весной ней покроют почву для защиты от пересыхания и перегрева лунок вечнозеленых растений, сообщил глава Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Полный список адресов, куда сдать елку, можно посмотреть на сайте столичной мэрии.

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На харьковской площади Свободы в этом году установили самое высокое в Украине новогоднее дерево. Его высота составляет 40 м. На втором месте по высотности 28-метровая винницкая елка. На третьем - 27-метровая елка в Киеве. Самая низкая в Кропивницком - 14 м.