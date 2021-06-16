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среда, 16 июня 2021 12:07

Как у Джеймса Бонда: по Киеву гоняет уникальный спорткар
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В центре Киева заметили уникальный спорткар BMW Z8. Авто прославилось благодаря фильму "И целого мира мало" о Джеймсе Бонде, который вышел на экраны в 1999 году.

Всего выпустили более 5,7 тыс. таких экземпляров, пишет "24 канал".

Фото: auto.24tv.ua

"Номер автомобиля как раз напоминает об агенте 007. Хотя и без него спорткар привлекает внимание своим элегантным дизайном. Как известно, разработчики Z8 вдохновлялись BMW 507", - говорится в сообщении.

Двигатель и КПП позаимствованы у BMW M5 E39, то есть родстер оснащен 4,9-литровым 400-сильным V8 и шестиступенчатой ​​механикой. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

В Украине есть несколько BMW Z8, некоторые из них тюнингованные. Через ограниченную серию такой спорткар в Украине продают не менее чем за $250 тыс.

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В Киеве власти города инициируют повышение тарифов на парковку для частных автомобилей. Цены взлетят втрое.

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