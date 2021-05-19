"Как тебе такое, Илон": в столице эвакуировали Tesla вместе с зарядным устройством

В Киеве эвакуатор забрал автомобиль Tesla просто с зарядным устройством, которое торчит из электромобиля.
Соответствующее фото распространили в Facebook "НефтеРынок".
"В Киеве эвакуаторщики настолько суровы. Как тебе такое, Илон", - говорится в описании фото.
Действительно ли электромобиль эвакуировали из-под зарядной станции, где он "заправлялся", неизвестно. Возможно, машина имела проблемы с зарядным портом, поэтому ее повезли на СТО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали.
Комментарии