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четверг, 31 декабря 2020 20:10

Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
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Полиция усилила меры безопасности в Киеве
Фото: Національна поліція
Полиция усилила меры безопасности в Киеве
Полиция усилила меры безопасности в Киеве
Полиция усилила меры безопасности в Киеве
Полиция усилила меры безопасности в Киеве

Правоохранители усилили меры безопасности в Киеве.

На праздничных локациях полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут следить за порядком, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Службу будут нести работники всех структурных подразделений. Привлекут полицию диалога, кинологов и взрывотехников, а также представителей других профильных служб и ведомств системы МВД.

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Правоохранители призывают не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и придерживаться социальной дистанции.

На колокольне Софийского Собора больше не будут транслировать поздравления, вместо них появятся снежинки. С 18 декабря на колокольне отразились поздравления от 12500 человек из 40 стран мира, сообщает в Facebook соорганизатор проекту "Поздравления отовсюду" Ярослава Гресь.

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Дата
31
декабря

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