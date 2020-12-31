Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото

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Правоохранители усилили меры безопасности в Киеве.

На праздничных локациях полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут следить за порядком, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Службу будут нести работники всех структурных подразделений. Привлекут полицию диалога, кинологов и взрывотехников, а также представителей других профильных служб и ведомств системы МВД.

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Правоохранители призывают не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и придерживаться социальной дистанции.

На колокольне Софийского Собора больше не будут транслировать поздравления, вместо них появятся снежинки. С 18 декабря на колокольне отразились поздравления от 12500 человек из 40 стран мира, сообщает в Facebook соорганизатор проекту "Поздравления отовсюду" Ярослава Гресь.