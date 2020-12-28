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понедельник, 28 декабря 2020 12:41

Как изменилась Covid-ситуация в Киеве после выходных

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По состоянию на 28 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 851 человека. Вчера болезнь диагностировали в 718 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 108 055.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  Заболел также 21 медик
Заболел также 21 медик

"В больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 188 человек. Всего коронавирус преодолели 37 461 житель столицы. Умерли 10 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1854 киевлянина", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 477 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
- 332 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 19 девочек от 2 недель до 17 лет и 23 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 305, Днепровском -180, Оболонском районе - 107 случаев.

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В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1875 Covid-больных, из них 12 детей.

"1220 пациентов в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Во аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях свыше 45 процентов", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 4385 новых больных коронавирусом. Из них детей - 196, медработников - 141. По состоянию на утро 28 декабря имеем 1 030 374 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
28
декабря

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