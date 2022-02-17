Как будет работать столичное метро в случае военного положения

Киевский метрополитен будет использоваться как укрытие. Фото: @kyivmetro

В случае полномасштабного российского вторжения в Украину метрополитен Киева будет работать в ограниченном режиме.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор.

В случае военного положения метрополитен будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.

Метрополитен будет работать шесть часов: три утром и три вечером.

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В другое время будет использоваться как укрытие.

По словам чиновника, есть специальные помещения для минимальной гигиены, автономное электрическое питание, буровые скважины, вентиляция.

Метрополитен сможет эвакуировать людей в определенные места.

Красная ветвь на левом берегу не будет работать. Потому что эта часть столицы открыта.

Кроме того, предусмотрены специальные маршруты автобусов, которые будут подвозить людей к месту посадки в метро для их доставки к объектам критической отрасли.

Карту с расположением защитных сооружений и хранилищ можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В случае чрезвычайной ситуации в Киеве есть сирены, которые будут извещать об угрозе, сказал мэр Виталий Кличко.