Как будет работать столичное метро в случае военного положения

В случае полномасштабного российского вторжения в Украину метрополитен Киева будет работать в ограниченном режиме.
Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор.
В случае военного положения метрополитен будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.
Метрополитен будет работать шесть часов: три утром и три вечером.
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В другое время будет использоваться как укрытие.
По словам чиновника, есть специальные помещения для минимальной гигиены, автономное электрическое питание, буровые скважины, вентиляция.
Метрополитен сможет эвакуировать людей в определенные места.
Красная ветвь на левом берегу не будет работать. Потому что эта часть столицы открыта.
Кроме того, предусмотрены специальные маршруты автобусов, которые будут подвозить людей к месту посадки в метро для их доставки к объектам критической отрасли.
Карту с расположением защитных сооружений и хранилищ можно посмотреть ЗДЕСЬ.
В случае чрезвычайной ситуации в Киеве есть сирены, которые будут извещать об угрозе, сказал мэр Виталий Кличко.
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