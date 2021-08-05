К "Всеукраинскому градостроительному форуму" присоединилось около 250 участников

 
Ексклюзивы
1/5
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 414
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1 Просмотров: 171
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 234
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1251
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
Просмотров: 972
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 297
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 864
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1152
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 5742
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
3
3
3
4
13
Возле киевского ТРЦ появился мурал-очиститель воздуха: яркие фото
Возле киевского ТРЦ появился мурал-очиститель воздуха: яркие фото
Киевлян поразила природная аномалия в начале августа: фото находки
Киевлян поразила природная аномалия в начале августа: фото находки
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Видео
Все видео
Куски бетона летят на дорогу: еще один столичный мост "устал"
Куски бетона летят на дорогу: еще один столичный мост "устал"
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Возле Офиса президента произошло ЧП
Возле Офиса президента произошло ЧП
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 675
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 297
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1782
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1521
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 9
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
четверг, 05 августа 2021 16:18

К "Всеукраинскому градостроительному форуму" присоединилось около 250 участников

  Комментировать

4 августа в Киевском национальном университете строительства и архитектуры состоялся "Всеукраинский градостроительный Форум". Его организовал Национальный Экспертно-строительный альянс Украины.

  В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"
В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"

К мероприятию присоединились представители Офиса президента, народные депутаты, руководство министерств, областных государственных администраций, экспертных организаций, представители Национального Союза Архитекторов, Ассоциации городов Украины, объединенных территориальных общин, строители. Всего зарегистрировалось около 250 участников.

Форум начался с исполнения гимна Украины украинской певицей Натальей Валевской.

После этого к собравшимся обратился народный депутат, заместитель председателя фракции партии "слуги народа" Николай Тищенко:

"Этот масштабный проект будет демонстрировать нашу общую стратегию в развитии государства. В процессе дискуссии будут учтены различные точки зрения. Децентрализация - это возможность, которую дала центральная власть и президент, чтобы был мощный развитие общин. Председателя ОТГ должны понимать, что возможности - это еще и большая ответственность".

  В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"
В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"

На Форуме обсудили неотложные задачи, стоящие перед региональной, местной властью и профессиональным сообществом, которая обеспечивает практическую реализацию государственной градостроительной политики.

"Это мероприятие проводим, ведь сейчас происходят законодательные преобразования, связанные с реформой децентрализации. А соответственно меняются и механизмы реализации пространственного развития и земельных отношений в Украине. Убежден, пройдет определенное время и всех нас будет переполнять чувство гордости, что мы стояли у истоков судьбоносных решений и новаций развития государства", - говорит президент НЕБАУ Виктор Лещинский.

  В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"
В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"

По его словам, руководство общин настроен работать на повышение уровня жизни украинский. Именно наличие градостроительной документации является неоспоримым условием, чтобы привлечь инвестиции и превратить мечты и желания в реальные дела и достижения.

"В течение последних нескольких лет принят целый ряд нормативно-правовых актов, которыми создаются условия для развития общин. Не будет преувеличением сказать, что на 90% и законодательная, и центральная исполнительная власти ответили на вопрос: "Что делать?". А "Как делать?" надо искать ответы Вам самим. Поскольку дело новое, требует не только специальных знаний, но и рабочей действенного взаимодействия целого ряда узкопрофильных предприятий и организаций", - подчеркнул Лещинский. И добавил, что именно для этого и объединилась профессиональное сообщество в Консорциум "Всеукраинское агентство развития общин и территорий".

  В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"
В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"

На форуме состоялась презентация данного Консорциума. Его директор Ольга Букреева отмечает, что он поможет развивать общины и Украины в целом:

"Деятельность Консорциума заключается в предоставлении услуг технического консультирования в рамках проектов развития инфраструктуры и строительства, подготовки полного цикла документации. Мы стремимся, чтобы наше сотрудничество продемонстрировала обществу замечательный пример взаимодействия местной власти и социально-ответственного бизнеса. Наши стремления поддерживают Офис президента, Верховная Рада и Кабинет министров, и профильные министерства", - говорит она.

После завершения Форума состоялся концерт с участием артистов, который посвятили Дню строителя. А хедлайнером празднования стала украинская певица Наталья Валевская.

Участники Форума с удовольствием фотографировались и делали селфи возле фотозон.

Автор: Юрий Иванов
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К "Всеукраинскому градостроительному форуму" присоединилось около 250 участников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Власть установила лимиты на смертные приговоры

28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи

Нашли мертвой легендарную киноактрису

В США вышла газета на украинском языке

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей

Ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 3 Просмотров: 36885
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 1 Просмотров: 6886
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 5139
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 3456
Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий
Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий
6
 Просмотров: 3411
Новости Киева
Борются за жизнь: тяжелобольного полугодовалого ребенка вертолетом доставили в Киев
Борются за жизнь: тяжелобольного полугодовалого ребенка вертолетом доставили в Киев Просмотров: 135
Куски бетона летят на дорогу: еще один столичный мост "устал"
Куски бетона летят на дорогу: еще один столичный мост "устал"
 Просмотров: 207
В центре Киева 21-летняя женщина "обчистила" иностранного дипломата. Сумма солидная
В центре Киева 21-летняя женщина "обчистила" иностранного дипломата. Сумма солидная Просмотров: 675
Все работают в штатном режиме: в столичной полиции прокомментировали отставку Крищенко
Все работают в штатном режиме: в столичной полиции прокомментировали отставку Крищенко Просмотров: 207
Возле киевского ТРЦ появился мурал-очиститель воздуха: яркие фото
Возле киевского ТРЦ появился мурал-очиститель воздуха: яркие фото
3
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
3
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
2
Главнокомандующий ВСУ объяснил запрет чиновникам посещать зону ООС
1
Шишова могли убить - экс-следователь
1
Не забудем, не простим: в Киеве проходит акция памяти Шишова
Голосов: 6896
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть