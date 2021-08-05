К "Всеукраинскому градостроительному форуму" присоединилось около 250 участников

4 августа в Киевском национальном университете строительства и архитектуры состоялся "Всеукраинский градостроительный Форум". Его организовал Национальный Экспертно-строительный альянс Украины.

В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"

К мероприятию присоединились представители Офиса президента, народные депутаты, руководство министерств, областных государственных администраций, экспертных организаций, представители Национального Союза Архитекторов, Ассоциации городов Украины, объединенных территориальных общин, строители. Всего зарегистрировалось около 250 участников.

Форум начался с исполнения гимна Украины украинской певицей Натальей Валевской.

После этого к собравшимся обратился народный депутат, заместитель председателя фракции партии "слуги народа" Николай Тищенко:

"Этот масштабный проект будет демонстрировать нашу общую стратегию в развитии государства. В процессе дискуссии будут учтены различные точки зрения. Децентрализация - это возможность, которую дала центральная власть и президент, чтобы был мощный развитие общин. Председателя ОТГ должны понимать, что возможности - это еще и большая ответственность".

В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"

На Форуме обсудили неотложные задачи, стоящие перед региональной, местной властью и профессиональным сообществом, которая обеспечивает практическую реализацию государственной градостроительной политики.

"Это мероприятие проводим, ведь сейчас происходят законодательные преобразования, связанные с реформой децентрализации. А соответственно меняются и механизмы реализации пространственного развития и земельных отношений в Украине. Убежден, пройдет определенное время и всех нас будет переполнять чувство гордости, что мы стояли у истоков судьбоносных решений и новаций развития государства", - говорит президент НЕБАУ Виктор Лещинский.

В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"

По его словам, руководство общин настроен работать на повышение уровня жизни украинский. Именно наличие градостроительной документации является неоспоримым условием, чтобы привлечь инвестиции и превратить мечты и желания в реальные дела и достижения.

"В течение последних нескольких лет принят целый ряд нормативно-правовых актов, которыми создаются условия для развития общин. Не будет преувеличением сказать, что на 90% и законодательная, и центральная исполнительная власти ответили на вопрос: "Что делать?". А "Как делать?" надо искать ответы Вам самим. Поскольку дело новое, требует не только специальных знаний, но и рабочей действенного взаимодействия целого ряда узкопрофильных предприятий и организаций", - подчеркнул Лещинский. И добавил, что именно для этого и объединилась профессиональное сообщество в Консорциум "Всеукраинское агентство развития общин и территорий".

В Киеве провели "Всеукраинский градостроительный Форум"

На форуме состоялась презентация данного Консорциума. Его директор Ольга Букреева отмечает, что он поможет развивать общины и Украины в целом:

"Деятельность Консорциума заключается в предоставлении услуг технического консультирования в рамках проектов развития инфраструктуры и строительства, подготовки полного цикла документации. Мы стремимся, чтобы наше сотрудничество продемонстрировала обществу замечательный пример взаимодействия местной власти и социально-ответственного бизнеса. Наши стремления поддерживают Офис президента, Верховная Рада и Кабинет министров, и профильные министерства", - говорит она.

После завершения Форума состоялся концерт с участием артистов, который посвятили Дню строителя. А хедлайнером празднования стала украинская певица Наталья Валевская.

Участники Форума с удовольствием фотографировались и делали селфи возле фотозон.