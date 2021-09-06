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К скандальной застройке озера Вырлица имеет отношение школьный друг Кличко – СМИ

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К скандальной застройке озера Вырлица имеет отношение школьный друг Кличко – СМИ
СМИ: "Озеро Вырлица хочет застроить фирма, связанная со школьным другом Кличко". Фото: Київська міська рада

Скандал вокруг желания одной из фирм застроить берега озера Вырлица набирает обороты. СМИ выяснили, что ранее руководителем фирмы-застройщика являлся школьный товарищ мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом говорится в статье "Новые "серые кардиналы". Кто из застройщиков влияет на киевскую власть", опубликованной на сайте Українська Правда.

По информации издания, 31 августа во время сессии Киевсовета большая часть депутатов не захотели голосовать за создание ландшафтного заказника "Вырлица". Согласно проекту решения, который предлагали депутатам для голосования, создание заказника на территории озера Вырлица и его берегов, могло бы уберечь водоем от застройки, ведь здесь планируют возвести торгово-развлекательный центр.

Экологи уже неоднократно сообщали, что озеро Вырлица находится как раз на пересечении пути миграции птиц и, если здесь начать строительство ТРЦ, можно нарушить экосистему озера. Кроме того, могут пострадать краснокнижные рыбы, которые живут в водоеме, говорится в статье.

По информации издания, компания "Мрия-Инвест" еще в середине 2000-х годов получила право аренды земли на берегу озера. Эта компания хочет засыпать часть водоема песком, чтобы начать строительство ТРЦ. "Теперь после провала голосования депутатов Киевсовета у арендатора участка на берегу озера – компании "Мрия-Инвест", – развязаны руки для засыпки песком берега и строительства торгово-развлекательного центра", – сообщается в статье.

Причем, в статье отмечается, что данный проект поддерживает лично мэр Киева Виталий Кличко. До осени 2020 года руководителем компании "Мрия-Инвест" был Юрий Ионанов, который является школьным приятелем Виталия Кличко.

"Кроме того, в свое время Ионанов был руководителем благотворительной организации Klitschko Foundation (Фонд Кличко), а также ООО "Северная инвестиционная группа", конечным бенефициарным собственником, которой является брат мэра Владимир Кличко", – указывают авторы статьи.

Сейчас Юрий Ионанов занимает должность генерального директора агрокомбината "Пуща-Водица", которому принадлежат земли на окраине Минского массива на Оболони. Именно на этих землях агрокомбината должны построить 19 высоток на 6,3 тыс. квартир, что также вызвало скандал и протесты.

Строить намерена компания "Столица груп", которой владеет один из спонсоров партии "Батькивщина" Влада Молчанова. Строительство высоток на Минском массиве стало возможным благодаря принятому Киевсоветом детальному плану территории. Голосовали за этот ДПТ, в частности, и депутаты от фракции мэра "УДАР".

Также авторы статьи отмечают, что Владе Молчановой застраивать Киев помогает Денис Комарницкий, которого называют смотрящим за всем строительство в городе. Комарницкий был одним из лидеров команды Леонида Черновецкого, который был мэром Киева с 2006 до 2012 годов. В свою очередь инвестором строительства ТРЦ на берегу озера Вырлица называют бывшего народного депутата от Партии регионов Виталия Хомутынника.

Напомним, ранее жители Дарницкого района неоднократно выходили на митинг в защиту озера Вырлица от застройки. Одним из самых масштабных таких митингов было собрание неравнодушных киевлян под стенами Киевской мэрии в июле 2021 года.

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Дата
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