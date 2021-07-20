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вторник, 20 июля 2021 15:47

К главной мечети Киева сошлись тысячи мусульман: фото и видео
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Фото: Юнус Ердогоду, УИНАН

Утром 20 июля мусульмане посетили главную мечеть Киева "Ар-Рахма" для утренней молитвы в праздник Курбан-байрам.

По подсчетам, пришли около 4 тыс. верующих, говорится в сюжете ТСН.

После молитвы они переместились во двор мечети, где начались угощение. После обеда там раздают плов с мясом. Празднование продлится в течение дня.

Курбан-байрам или День жертвоприношения празднуют миллионы мусульман по всему миру. Отмечают его через 70 дней после Ураза-байрама - второго большого праздника мусульман и дня окончания поста в священный месяц Рамадан. Праздник основан в честь окончания паломничества мусульман в Мекку - хаджа.

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