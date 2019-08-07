Из-за ремонта перекроют Южный мост

В Киеве ограничат движение транспорта.ФОТО: fakty.com

С 8 по 15 августа на Южном мосту в столице частично ограничат движение.

Причина этому-замена асфальтного покрытия в направлении левого берега Днепра.

Работы продлятся с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа, сообщает Киевавтодор.

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Коммунальщики уверяют, что такие меры являются вынужденными.

Ограничение движения с 8 по 15 августа делается для того, чтобы потом не перекрывать дорогу дважды.

В Киеве ввели временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00.