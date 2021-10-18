Известна дата включения тепла в киевских квартирах

В субботу, 23 октября, в квартирах киевлян будут теплые батареи. Фото: pixabay.com

Отопление в жилых домах Киева включат в субботу, 23 октября.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Отметил, что подсоединить отопление раньше можно по заявке домовых громад.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола к теплоснабжающей компании - Киевтеплоэнерго, ООО "Евро-Реконструкция". Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть путь письменного анкетирования. Его должна сделать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания", - пояснил Пантелеев Big Kyiv.

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С 1 октября отапливать начали школы, детсады, больницы. Сейчас теплом обеспечили уже 850 бюджетных учреждений Киева.