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суббота, 05 декабря 2020 14:42

Изменили формат главной елки страны: как будем праздновать Новый год и Рождество

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Изменили формат главной елки страны: как будем праздновать Новый год и Рождество
Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов продлится с 19 декабря до 19 января. Фото: facebook.com

Из-за пандемии Новый год и Рождество в Киеве будут праздновать с карантинными ограничениями. Без фудкортов, концертов и других массовых гуляний.

Центром столицы проложат новогодний маршрут длиной 8 км. От Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади. На всех локациях будет соблюдена дистанция. Благодаря маршруту люди не будут стоять на месте и постоянно будут двигаться. Об этом сообщили в КГГА во время пресс-брифинга 4 декабря.

На каждой из локаций будут зоны для развлечений: каток, 20-метровое колесо обозрения и ледовая горка. В течение всего маршрута будут размещены световые и арт-инсталляции новогодней и рождественской тематики в рамках проекта "Парад культур". По дороге можно будет приобрести сувениры и выпить горячего чая или кофе.

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По словам директора Департамента культуры Дианы Поповой, власти Киева отказалась от гуляний по примеру европейских стран. Переделали свою философию празднований, учитывая современные реалии.

"Мы знаем, что многие европейские страны не празднуют в таком объемном масштабе, как ежегодно, Рождество и Новый год. Отказываются от традиционных рождественских ярмарок, традиционных концертов и шоу-программ, которых ждут дети и все горожане. И так же Киев не остается в стороне", - говорит Диана Попова.

Отметила, что к праздникам в столице установят 3 елки. Главную елку страны на Софийской площади, главную елку города возле Арки дружбы народов, центральную елку Подола на Контрактовой площади.

"В этом году у нас совершенно другой формат елки. Будет искусственной. Оформили ее необычно, но надеемся, что это принесет нам счастье и сказку в следующем году", - добавила Попова.

Зажжение елок состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая, без традиционного парада. Трансляцию будут вести в прямом эфире онлайн.

Темой нынешнего Нового года выбрали Сказочный лес.

"Праздничная атмосфера сказочного леса будет создана благодаря декорациям и фотозоне с забавными жителями могущественного пня и с использованием ретро ламп и гирлянды, которая напоминает звездное небо", - говорит Игорь Добруцкий, основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях.

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Дата
05
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