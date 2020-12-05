Новый год и Рождество: сколько будем отдыхать в декабре-январе

Украинцев ждут затяжные выходные на новогодние и рождественские праздники. Фото: Eugene

Украинцев ждут затяжные выходные на новогодние и рождественские праздники.

Первый выходной на новогодние праздники придется на декабрь - в Украине нерабочим днем ​​является католическое Рождество 25 декабря в пятницу. С 2017 года официальным выходным является Рождество по григорианскому календарю.

Что касается четверга 31 декабря, то этот день будет рабочим. Однако будет сокращен на 1 час. На следующий день начнутся трехдневные выходные: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3 января.

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Рождество по юлианскому календарю, который отмечает Православная церковь, также порадует нас дополнительным выходным. Нерабочим днем ​​будет четверг 7 января. Среда 6 января перед ним будет сокращенный на 1 час рабочий день. Чтобы продолжить выходные, власти рекомендуют работодателям перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом у нас будет 4 выходных подряд: с 7 по 10 число, однако дополнительный день придется отработать.

Кабинет Министров Украины опубликовал список перенесенных рабочих дней 2021 года. Согласно закону, подобные переносы делаются "с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени".