Новый год и Рождество: сколько будем отдыхать в декабре-январе

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1557
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1098
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1242
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1557
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 252
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 810
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5220
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
1
7
6
5
5
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
Видео
Все видео
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1557
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 990
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 810
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 261
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
суббота, 05 декабря 2020 10:41

Новый год и Рождество: сколько будем отдыхать в декабре-январе

  Комментировать
Новый год и Рождество: сколько будем отдыхать в декабре-январе
Украинцев ждут затяжные выходные на новогодние и рождественские праздники. Фото: Eugene

Украинцев ждут затяжные выходные на новогодние и рождественские праздники.

Первый выходной на новогодние праздники придется на декабрь - в Украине нерабочим днем ​​является католическое Рождество 25 декабря в пятницу. С 2017 года официальным выходным является Рождество по григорианскому календарю.

Что касается четверга 31 декабря, то этот день будет рабочим. Однако будет сокращен на 1 час. На следующий день начнутся трехдневные выходные: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как будут праздновать Новый год в Киеве

Рождество по юлианскому календарю, который отмечает Православная церковь, также порадует нас дополнительным выходным. Нерабочим днем ​​будет четверг 7 января. Среда 6 января перед ним будет сокращенный на 1 час рабочий день. Чтобы продолжить выходные, власти рекомендуют работодателям перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом у нас будет 4 выходных подряд: с 7 по 10 число, однако дополнительный день придется отработать.

Кабинет Министров Украины опубликовал список перенесенных рабочих дней 2021 года. Согласно закону, подобные переносы делаются "с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новый год и Рождество: сколько будем отдыхать в декабре-январе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Украина выбрала первого президента

Спасают армию и неизлечимо больных - отмечают День волонтера

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 24282
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 9729
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 9594
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 8010
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 1 Просмотров: 4914
Общество
Сколько стоил ремонт километра дороги в Украине в этом году
Сколько стоил ремонт километра дороги в Украине в этом году Просмотров: 234
Ощутимо потеплеет, местами до +12: назвали регионы
Ощутимо потеплеет, местами до +12: назвали регионы Просмотров: 234
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
1
 Просмотров: 243
Украина выбрала первого президента
Украина выбрала первого президента
 Просмотров: 153
Спасают армию и неизлечимо больных - отмечают День волонтера
Спасают армию и неизлечимо больных - отмечают День волонтера
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
3
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
2
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
Голосов: 54171
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть