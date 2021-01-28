Избежать опасности в гололед: советы водителям и пешеходам

В КГГА порекомендовали следовать советам во время гололеда, чтобы избежать травматизма. Фото: pixabay.com

28 января на дорогах столицы и области ожидается гололедица. Объявили 1-й уровень опасности, желтый.

Киевлян призвали быть осторожными, передвигаясь по городу. В КГГА порекомендовали следовать советам во время гололеда, чтобы избежать травматизма и аварийных ситуаций.

Советы пешеходам:

- ходите не спеша, слегка расслабьте ноги и немного согните их в коленях, ступая на всю подошву;

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- не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов. Двигайте руками в такт ходьбы, чтобы лучше удерживать равновесие;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- будьте внимательны на тротуаре-автомобиль может занести, а водитель вовремя не затормозить;

- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части — переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

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Советы водителям:

- соблюдайте скоростной режим и дистанцию, откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

- не забывайте включить габаритные огни или противотуманки;

- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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В связи с усилением осадков 28 января спасатели призывают автомобилистов к безопасному вождению и предупреждают о возможном нарушение и прекращение движения транспорта и допускают, что непогода может привести к обесточиванию населенных пунктов.