"Из меня сделают британскую королеву" - Кличко о разделении должностей мэра и главы администрации

Мэр Киева Виталий Кличко против разделения должностей. Фото: zik.ua

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал возможность разделения должностей столичного мэра и главы Киевской городской госадминистрации. Такую идею предложил председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Этим шагом, если такое сделают, из мэра сделают английскую королеву, ну, там цветы возлагать... То есть ожидания киевлян будет невозможно воплотить", - сказал он в интервью НВ.

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Если такое решение примут, он "будет обращаться к киевлянам", чтобы инициировать досрочные выборы городского головы Киева, чтобы самому принять участие.

Кличко добавил, что президент Владимир Зеленский "не будет повторять ошибки Януковича". Сочетание мэром украинской столицы двух должностей закреплено на законодательном уровне.

Правоохранители задержали водителя, который пытался заехать на новый велопешеходный мост в Киеве. Мужчина был пьян, Драгер показал 0,58 промилле. Как отмечается, водитель автомобиля SsangYong сделал проезд по газону и попытался въехать на мост. Патрульные остановили его за нарушение правил дорожного движения, а при проверке документов заметили, что мужчина пьян.