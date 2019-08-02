Июль побил температурный рекорд

Месяц оказался холодным. Фото: Reuters

Июль в Киеве стал самым холодным за последние 19 лет.

Холоднее было в июле 2000-го, температура на 0,2°С оказалась ниже климатической нормы. А средняя температура июля этого года составила + 19,8°С и оказалась выше климатической нормы на полградуса, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В городе зафиксировали 73 мм осадков. Это 83% климатической нормы.

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"Необычно холодная, как для середины лета, температура воздуха второй декады июля оказалась ниже климатической нормы на 1,9°С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже 20,0°С. Холоднее было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5°С, а наиболее жарко было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,0°С", - заявили климатологи обсерватории.

Погода в августе принесет много температурных сюрпризов. До конца июля похолодание и осадки начнут проходить. Украинские синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в Украине до середины августа. Со второй половины августа в стране ожидается незначительное снижение температуры. Об этом рассказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида.