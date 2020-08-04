Исследователи нашли сотни новых фамилий жертв расстрелов в Бабьем Яру

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в рамках проекта "Имена" за полгода нашел 867 новых имен жертв массовых расстрелов во время нацистской оккупации Киева, которые не были в списках погибших и книгах памяти.

Также исследователи систематизировали список жертв репрессий, содержащий более 18 тыс. имен погибших.

В исследовательскую группу вошли ученые-историки, юристы, IT-специалисты. Участники сравнивают состав населения Киева в период оккупации, до войны и в послевоенные годы, сообщает "Вечерний Киев".





Автор: babynyar.org (на фото - Фаня Борисовна Фаерман Дюковськая) Нашли более 800 новых фамилий жертв расстрелов в Бабьем Яру

Проект дополнил и верифицировал информацию о почти 3200 именах. Напротив фамилий теперь указано, чем занимался погибший до и во время войны, был ли участником движения сопротивления, имел ли семью и какими были обстоятельства гибели.

Проект "Имена" не фокусируется на политических убеждениях или этническом происхождении погибших. Ищут имена всех, кто погиб во время оккупации от рук нацистов и чье место захоронения неизвестно.

Состоялась веб-конференция с участием президента Украины Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, членов наблюдательного совета Фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и международных партнеров. Участники обсудили строительство мемориала в Бабьем Яру.