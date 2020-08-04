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вторник, 04 августа 2020 14:27

Исследователи нашли сотни новых фамилий жертв расстрелов в Бабьем Яру

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Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в рамках проекта "Имена" за полгода нашел 867 новых имен жертв массовых расстрелов во время нацистской оккупации Киева, которые не были в списках погибших и книгах памяти.

Также исследователи систематизировали список жертв репрессий, содержащий более 18 тыс. имен погибших.

В исследовательскую группу вошли ученые-историки, юристы, IT-специалисты. Участники сравнивают состав населения Киева в период оккупации, до войны и в послевоенные годы, сообщает "Вечерний Киев".

Автор: babynyar.org (на фото - Фаня Борисовна Фаерман Дюковськая)
  Нашли более 800 новых фамилий жертв расстрелов в Бабьем Яру
Нашли более 800 новых фамилий жертв расстрелов в Бабьем Яру


"Цель Мемориального центра "Бабий Яр" – восстановить историческую память и найти полную информацию обо всех погибших в Бабьем Яру и их родственниках, а также о людях, которые жили в то время в Киеве. Мы объединили данные всех существующих мартирологов – списки погибших, книги памяти, архивные данные в единую универсальную базу, чего до нас никто не делал", - рассказала Анна Фурман, руководитель проекта.

Проект дополнил и верифицировал информацию о почти 3200 именах. Напротив фамилий теперь указано, чем занимался погибший до и во время войны, был ли участником движения сопротивления, имел ли семью и какими были обстоятельства гибели.

Проект "Имена" не фокусируется на политических убеждениях или этническом происхождении погибших. Ищут имена всех, кто погиб во время оккупации от рук нацистов и чье место захоронения неизвестно.

Состоялась веб-конференция с участием президента Украины Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, членов наблюдательного совета Фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и международных партнеров. Участники обсудили строительство мемориала в Бабьем Яру.

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Дата
04
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