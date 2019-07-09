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вторник, 09 июля 2019 13:36

Инспекторы парковки начали штрафовать водителей

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Инспекторы парковки начали штрафовать водителей
Первыми получили штраф водители, которые припарковали авто на остановках общественного транспорта. Фото: unsplash.com/John Matychuk

В Киеве с 8 июля инспекторы парковки начали штрафовать водителей. До этого они только предупреждали водителей о нарушении правил парковки.

Одними из первых наказали автомобилистов, которые оставили машины на остановках общественного транспорта. Об этом информирует 2+2.

"Выписываем предупреждения о постановлении относительно правонарушения. Там будут все реквизиты, по которым можно оплатить штраф", - говорит один из инспекторов Сергей Крицкий.

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Одна из несогласных с наказанием водительниц пыталась наехать на инспектора, убегая с места нарушения.

Пока Киев будут патрулировать 10 парковочных инспекторов. Позже контроль будет выполняться с помощью автоматизированной программы.

Инспекторы парковки появились в Киеве 1 февраля. Такую проверку ввел Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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