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вторник, 27 апреля 2021 14:42

Инспекторов по парковке в Киеве станет больше

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Инспекторов по парковке в Киеве станет больше
Количество парковочных инспекторов увеличится. Фото: "Киев Парковочный"

В Киеве планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.

Об этом сообщил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

По его словам, мощности инспекции нужно наращивать.

"На сегодняшний день парк эвакуаторов превышает количественный потенциал инспекторов: за каждым из них закреплено в среднем шесть эвакуаторов на одной локации. А локация включает несколько улиц", - отметил Рахматуллин.

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Разрабатываются новые механизмы работы инспекции, которые позволят внедрить принцип юридической определенности всех этапов ее деятельности.

"На сегодняшний день восемь компаний предоставляют услуги по эвакуации. Из них две коммунальные и шесть частных. Важно отметить, что коммунальные предприятия осуществляют свою деятельность на принципах хозяйственного расчета, который не предусматривает отчисления в государственный или городской бюджет. Конечно, мы отдаем предпочтение привлечению эвакуаторов коммунальных предприятий, поэтому в случае, если они смогут закупить достаточное количество эвакуаторов, услуги частных компаний будут минимизированы", - добавил Рахматуллин.

Он уточнил, что цена за эвакуацию автомобиля в Киеве является одной из самых низких в Украине - 1270 грн.

Инспекция по парковке работает в Киеве с 2018 года и обеспечивает контроль за соблюдением водителями правил стоянки, остановки и парковки. Эвакуация автомобилей осуществляется в случае существенного препятствия дорожному движению, а также автомобилей, оставленных на полосах общественного движения, на велодорожках и тротуарах, в том числе на островках безопасности.

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