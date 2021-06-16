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Иностранцы инвестируют в развитие Киева: на Шулявке построят комплекс

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  Киевский городской совет решил выкупить земельный участок площадью 0,311 на проспекте Победы, 50А
Киевский городской совет решил выкупить земельный участок площадью 0,311 на проспекте Победы, 50А

10 июня 2021 года Киевский городской совет решил выкупить земельный участок площадью 0,311 га по адресу: проспект Победы, 50А, который с 2014 года находится в частной собственности ООО "Шулявка". Указанные действия, согласно закона, не были предварительно согласованы с владельцем этого участка, который категорически отказывается от его продажи.

Это уже вторая попытка киевской власти выкупить землю на проспекте Победы под предлогом "восстановления благоустройства зеленой зоны и создания городского парка". Первая попытка состоялась 27 мая 2021 года, однако не была поддержана депутатами горсовета. Несмотря на это, уже через две недели позиция многих представителей власти резко изменилась. Депутаты не выдержали и решили залезть в карманы киевлянам.

Почему аргументы Киевской власти не заслуживают внимания?

Мы решили разобраться в ситуации.

С 2007 года земельный участок по адресу: проспект Победы, 50А в Шевченковском районе города Киева находится на праве частной собственности. С 2018 года на указанной территории стоят заборы, застройщик начал подготовительные работы по строительству многофункционального комплекса 50Avenue при строгом соблюдении законодательства Украины. Застройщик земельного участка ОК "Эксон Премьер Шулявская" дополнительно разработал эскизный проект, уже вел переговоры полгода назад с необходимыми структурами и готов провести строительные работы по реконструкции сквера для Киева за свой счет без привлечения личных средств киевлян. И главное, указанный участок не находится в зеленой зоне. Согласно выписке (справке) с градостроительного кадастра от 19 февраля 2020 года, выданной Департаментом градостроительства и архитектуры Киевского городского совета (КГГА), земельный участок по назначению по действующей градостроительной документации относится к "территории общественных зданий и сооружений с разрешенной высотой от 50 до 150 метров". Указанное дополнительно подтверждается решением Киевского городского совета от 20.12.2017 года №1005/4012 "Об утверждении детального плана территории в границах проспекта Победы, улиц Лагерной, Авиаконструктора Сикорского, железнодорожных путей, улиц Тимофея Шамрыло, Дорогожицкой, Елены Телиги, Александра Довженко", которое относит указанный земельный участок по функциональному назначению к территории предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. То есть проект решения Киевского городского совета о выкупе от 10 июня полностью не соответствует действующей градостроительной документации, утвержденной самим же Киевским городским советом.

Дополнительно стоит обратить внимание, что в 2009 году владельцу земельного участка были выданы разрешительные документы, а именно Архитектурно-планировочное задание под №09-0090, на основании которого получено разрешение на выполнение строительных работ. Департамент градостроительства и архитектуры Киевского городского совета в письме №055-4314 от 10.03.2021 года, копия которого имеется в распоряжении редакции, подтвердил существование разрешительных документов. Конечно, соответствующие документы отсутствуют в реестрах, поскольку реестры заработали с 2012 года. Однако на сессии Киевского городского совета утверждалось, что никаких документов для строительства по указанному адресу вообще никогда не выдавалось. Но это опровергается имеющимися разрешениями.

И напоследок: на территории, где находится земельный участок, невозможно создать городской парк (для парка необходимо минимум 2 га площади). Размер участка, который пытаются купить - 0,311 га. На нем невозможно реализовать планы Киевсовета по созданию парка. Но если людям сказать правду, как получить их поддержку?

По информации из проверенных источников, застройщик участка вложил в начало строительства многофункционального комплекса 50Avenue и развитие Киева почти 10 миллионов долларов, хотя официально представители ОК "Эксон Премьер Шулявская" отказались конкретизировать размер вложенных инвестиций. Все их расходы и будущие доходы, в соответствии с законодательством, в случае реализации указанного решения Киевсовета придется компенсировать из карманов украинцев.

"Незаконное решение Киевского городского совета еще не подписано. Однако мы уже публично отказываемся от предложения о продаже этого участка. Для нас очень важна репутация, которая создавалась годами. Мы являемся надежными партнерами на международном рынке и всегда выполняем все взятые на себя обязательства", - комментирует ситуацию представитель застройщика ОК "Эксон Премьер Шулявская", адвокат международной компании "Avraham Lalum & Co law firm" Антон Перепичай.

Нужен ли киевлянам парк такой ценой?

Городская власть уверяет киевлян в небольших затратах на покупку указанного участка и его обустройство - все якобы делается в пользу жителей города. Однако стоит вспомнить, как менялась стоимость ремонта Шулявского моста в Киеве - и все вопросы сразу исчезают. Как сообщали на аналитическом портале "Слово и дело", стоимость ремонта Шулявского моста выросла с 598,5 млн грн до 1 млрд 998 млн грн. Аналогичная ситуация может возникнуть и с созданием парка на проспекте Победы.

Мы решили спросить мнение киевлян относительно выкупа земельного участка и сообщения Киевского городского совета, которое появилось на официальном портале Киева.

"Во времена войны на востоке Украины, распространения эпидемии коронавируса, повышения тарифов, жизни украинцев за чертой бедности, киевская власть решает потратить сотни миллионов гривен на "парк и благоустройство территории". Да, по мнению депутатов, киевлянам не нужна качественная медицина, противодействие агрессору на востоке, финансовая поддержка малого бизнеса, помощь малообеспеченным семьям, доступ к вакцинам, снижение тарифов, ремонт дорог. У нас есть только одна серьезная проблема - отсутствие парков. Нам надо больше парков!" - эмоционально комментирует ситуацию жительница Шевченковского района Киева, Ольга Николаевна, бухгалтер, 37 лет.

"Как можно заставить человека продать его собственную квартиру или землю? Вы, наверное, шутите. Никогда не поверю, что Киевская власть принимает такие решения. Возможно, это - фейк? Не может такого быть. Мы же не в СССР. Без желания владельца невозможно что-либо продать. Это решение не реализуют и не подпишут, даже если оно существует. Наверное, кто-то неграмотный это составлял", - удивленно отвечает Алексей Сергеевич, экономист, 45 лет.

"Я не буду платить им еще за один парк! Купите кислород людям в больницах, помогите выжить в такое трудное время. О каких парках и скверах вообще может идти речь? В стране война. Сколько можно это терпеть? Помогите лучше пенсионерам!" - комментирует сообщение пенсионерка Нина Романовна, 63 года.

Однако, помимо проблемы нецелевого использования бюджетных средств, киевская власть фактически создает опасный прецедент. Депутаты думают, что они могут заставить людей продавать собственное имущество по цене, которую сами и устанавливают. Эксперты считают, что данными действиями Киевский городской совет проверяет реакцию бизнеса и киевлян на незаконные решения, однако заставить владельца продать свое имущество - невозможно. Указанное решение является лишь предложением, от которого собственник может отказаться. Оно не создает никаких юридических последствий и обязанностей. Данное решение было принято без общественных обсуждений, консультаций с жителями района и, по сути, является лишь формальностью.

Кого действительно "заинтересовал" земельный участок?

"Земельный участок в частную собственность был передан в 2007 году и только в 2021-м местные власти, или отдельные ее представители, которые поняли "ценность" такого участка, в том числе с целью личной финансовой наживы, хотят принять решение о незаконной процедуре покупки частной собственности. Как минимум, это вызывает некоторое недоумение. 14 лет указанный участок вовсе не фигурировал в повестке дня киевской власти, однако в 2021 году срочно понадобилось его выкупить и создать там парк. Прогнозируем, что в ближайшее время в СМИ появятся заказные материалы о строительстве многофункционального комплекса 50Avenue. Так работает схема, если ее оставить без внимания", - говорит адвокат Антон Перепичай.

Как неоднократно утверждал представитель застройщика земельного участка, никто не собирается соглашаться на предложения Киевсовета относительно продажи земли. Он отмечает, что любое предложение власти ждет отрицательный ответ от собственника и застройщика земельного участка.

"Мы слишком сильно дорожим своей репутацией. Для нас важно показать инвесторам, что Украина - это европейская страна не только географически", - подытожил Перепичай.

Выполнит ли обещание президент Украины Владимир Зеленский и защитит бизнес?

Президент Украины неоднократно давал обещание лично защитить каждое созданное инвесторами рабочее место и каждый доллар, заплаченный в виде налогов. Владимир Зеленский отмечал, что страна большая и возможностей инвестирования достаточно, а он и его команда хотят значительно упростить правила ведения бизнеса. В Офисе президента неоднократно заявляли, что законодательство Украины будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий лично пообещал защищать инвестиции во многие инфраструктурные проекты в Украине. Однако разделяет ли их позицию Киевская власть? Понимает ли президент Украины, что такими действиями некоторые люди вредят реальным инвестициям, которые привлекаются в Украину, в том числе и в город Киев? Стоит ли так вредить имиджу страны, нивелируя основополагающее право любого человека на собственность? Знают ли местные депутаты, что, согласно Конституции Украины, никто не может быть противоправно лишен права собственности и право частной собственности является нерушимым?

Есть надежда, что центральная власть все же не оставит такие "решения" местного уровня без соответствующей реакции и каждый инвестор, который будет вкладывать деньги в нашу экономику, сможет получить защиту на государственном уровне от местных депутатов. После трагических событий на Майдане и продолжения войны на востоке Украины мы не имеем морального права откатиться на 30 лет назад и позволить лицам при власти окончательно уничтожить институт права собственности и Конституцию Украины.

 
 
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