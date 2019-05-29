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среда, 29 мая 2019 14:59

"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
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Почти 30 тыс. человек подписаны на инстаграм suka_zhizn. Это проект, который помогает бездомным. На его странице собраны фотографии и истории людей, которые вынуждены жить на улицах столицы. Два года назад этот паблик создал 28-летний киевлянин. Свое имя и фамилию он не разглашает.

Фото бездомных, которым помог проект suka_zhizn
Фото: @suka_zhizn
Фото бездомных, которым помог проект suka_zhizn
Фото бездомных, которым помог проект suka_zhizn
Фото бездомных, которым помог проект suka_zhizn
Фото бездомных, которым помог проект suka_zhizn

Почему остаетесь анонимом?

Фамилия привлекать излишнее внимание. Мне не нужна огласка.
Раскрою свое имя после выхода документального фильма, возможно, сериала, о проекте.

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Как возникла идея?

Около 18 лет живу на ДВРЗ (жилой массив в Киеве. Название - от Дарницкого вагоноремонтного завода. - gazeta.ua). Здесь много бездомных. Я начал их снимать на телефон и выкладывать в интернет. Хотел показать их настоящую жизнь.
Я занимался многим, но не чувствовал себя счастливым. Хотел стать врачом, как прадед. После 4 лет в медицинском университет - бросил. Это не мое. Работал оператором на телеканалах. Сейчас я - фрилансер. Проекту "Сука жизнь" уделяю по 7-8 часов ежедневно. В нем я нашел себя.

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Откуда название?

Так называется период, через который проходят герои публикаций.

Как находите их?

Сначала искал по району. За полгода прошел около 3 тысяч километров. Сейчас сотрудничаю с Домом милосердия. Они знают, кто нуждается в поддержке. Недавно написала одна из подписчиц, попросила о помощи.

Кому-то из них удалось вырваться из такой жизни?

Было несколько случаев. Однажды в куче мусора нашел Вадима. Вернулся с АТО, ему некуда было идти. Я помог начать жизнь с чистого листа. Работает таксистом в Uber, снимает жилье.
Женя - бывший продюсер. Образованный: имеет 2 красные дипломы, знает два иностранных языка. Оказался на улице. Его не брали на работу, потому что не имел документов. Бомжевал около трёх лет. На следующий день после опубликованного поста о нем нашлись старые друзья, бывшие коллеги. Их встреча изменила его жизнь. Ролик о Жене монтировал 4 раза. Когда пересмотрел, впервые за 15 лет заплакал. Эта история доказала: всё, что я делаю, не зря.

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Есть ли какие-то принципы, которых придерживаетесь в работе с бездомными?

Никогда не даю денег. Только пищу, ночлег, одежда, нахожу работу, помогаю с документами.

За что вас критикуют?

Говорили, что сделал бизнес на бездомных. Из благотворительных денег я не взял ни копейки. Наоборот - вкладываю. Сначала всю критику воспринимал на свой счет. Пошел к психологу. Научился жить с этим негативом и не зацикливаться.

Автор: Маргарита Коник
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