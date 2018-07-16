И девочки туда же: под Киевом заметили юных зацеперш

Четверо девушек ехали из Киева в Ирпень, зацепившись за вагон электрички.

"Чьи бесстрашные девчата? Граждане родители, узнайте своих детей и проведите воспитательную работу. Это может закончиться плачевно. Одно неудачное движение, и поезд растянет кишки по рельсам", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.





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Парень пробежался по машине патрульных полицейских, которые патрулировали перекрытую дорогу на Крещатике. Он повредил крышу автомобиля и разбил лобовое стекло. Хулигана задержали прохожие и передали правоохранителям.