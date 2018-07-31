Хватит на 3,5 года: в метро принесли на обмен рекордное количество жетонов

Пассажир киевского метро принес обменять 2 300 синих жетонов на зеленые.

"2 300 жетонов, если ездить дважды в день, хватит на 3,5 года. Еще двое пассажиров принесли по 500 жетонов, один - 240 жетонов старого образца", - написала советник начальника метрополитена Наталья Макогон в Facebook.

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31 июля - последний день для обмена старых жетонов на новые из-за подорожания проезда до 8 гривен. С 1 августа это можно будет сделать только в сервисных центрах, доплатив разницу. Обмен продлится до 31 августа.

Сервисные центры находятся на станциях метро Майдан Независимости, Дорогожичи, Политехнический институт и в 2 вестибюле Дарницы. Они работают ежедневно с 8:00 до 19:00 с перерывом с 12:00 до 12:30.