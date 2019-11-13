"Хрущовки" инвентаризуют

В Киеве проверят 3000 домов. Фото: life.pravda.com.ua

В столице проверят 3000 домов так называемого устаревшего жилого фонда.

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно совпадение", - отметила инициатор решения, депутат Киевского городского совета Ольга Балицкая.

Инвентаризацию исполнительный орган Киевсовета должен провести в течение 2 месяцев.

"Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева", - сказали в КГГА.

В центре Киева проверяют ход работ по восстановлению крыши на улице Софиевской 1/2, после попытки владельца построить незаконную надстройку.