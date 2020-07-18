"Хотел поменять мир" - патрульные задержали пьяного вооруженного панка

Фото: t.me/KyivOperativ

В Киеве в субботу 18 июля патрульные по горячим следам задержали мужчину, который отобрал мотоцикл, угрожая оружием.

Видео и фото задержания опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Вызов по 102: на ул. Кирилловской, неизвестный угрожал ножом и завладел мотоциклом. Введена полицейская операция "План перехват" Уже через 10 минут благодаря слаженной работе патрульных полицейских мотоцикл обнаружен на ул. Петропавловской, а подозреваемый задержан. В нетрезвом состоянии, говорит, что хочет поменять мир. При себе нож и пистолет", - говорится в сообщении.

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В Киеве мошенник заклеил свой номерной знак и подставил другого водителя. Водителю автомобиля Volkswagen с госномером АА1455ЕО пришел штраф за превышение скорости Skoda с аналогичным госномером. Предварительно, владелец Skoda заклеил свой номер другими цифрами.