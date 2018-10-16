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вторник, 16 октября 2018 12:46

Хоть бы на голову не упали: школьники придумали экстремальное развлечение

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Хоть бы на голову не упали: школьники придумали экстремальное развлечение
Ради эффектного фото школьники залезли на крышу столичного ЖК. ФОТО: dtp.kiev.ua

В Киеве группа подростков фотографировалась на крыше жилого комплекса "Заречный" возле станции метро Славутич.

Для эффектного фото одна из девушек повисла вниз головой на перекладине ограждения крыши, держась за нее ногами, говорится в посте сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

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В Запорожье подростки залезли на опору линии электропередач на территории Национального заповедника "Хортица" высотой 78 м. Судя по видео, опубликованного экстремалами в YouTube, никаких ограждений вокруг опоры нет.

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октября

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