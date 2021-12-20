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Грязная кампания против Кличко не сработала. Киевляне поддерживают своего мэра и "УДАР" - Палатный

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Грязная кампания против Кличко не сработала. Киевляне поддерживают своего мэра и &quot;УДАР&quot; - Палатный
Артур Палатный - глава исполкома "УДАРа". Фото: прес-служба партии "УДАР"

У лидера партии "УДАР", мэра Киева Виталия Кличко самый высокий рейтинг доверия среди киевлян. А у партии "УДАР Виталия Кличко" самая высокая поддержка среди жителей столицы. То есть попытки Банковой скомпрометировать Кличко и его команду не достигли цели.

Об этом сообщил глава исполкома "УДАРа" Артур Палатный в Facebook.

"Социология показала, что Кличко – политик с самым высоким уровнем доверия среди киевлян. Ему доверяют и поддерживают большинство жителей столицы. А политическая партия "УДАР Виталия Кличко" имеет в столице самый большой рейтинг среди всех партий – 19%. И это несмотря на то, что второй год идет политическое преследование Кличко и настойчивые попытки Банковой скомпрометировать его и его команду. Такие данные социологии означают одно: грязная кампания против Кличко не сработала", – заявил Палатный.

По его словам, большинство киевлян – почти 70% – считают причиной конфликта Зеленского с Кличко желание устранить политического конкурента. И, согласно опросу "Рейтинга", в этом конфликте Кличко поддерживают вдвое больше жителей столицы, чем Зеленского, подчеркивает Палатный.

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Он отмечает: киевляне делают выводы из результатов работы городской власти.

"В Киеве только за последний год на средства городского бюджета построено более 1200 км дорог, отремонтировано 198 объектов дорожной инфраструктуры, обновлено 70 км изношенных теплосетей. Строятся новые скверы, закупаются автобусы и трамваи. Учителя и медики Киева получают от городских властей доплаты и премии. Именно поэтому Кличко доверяют более 50% киевлян. Именно поэтому "УДАР", который за многие годы доказал, что стоит на защите интересов обычных людей, а не олигархов и не ставленников Москвы, имеет самый высокий рейтинг в Киеве. Именно поэтому две трети киевлян против закона о столице от "Слуг народа" и не хотят, чтобы КГГА возглавлял ставленник Банковой", – отметил глава исполкома "УДАРа".

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