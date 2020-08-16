"Готовим больницы" - Кличко объявил неутешительные данные по Covid-19

Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на Covid-19 в Киеве заболело 146 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 10 538 случаев коронавируса.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26, в Деснянском - 24, в Голосеевском районе - 20 случаев. Заболели 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, 4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

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За сутки двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 153 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителей Киева.

"За последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирус. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных", - отметил Кличко.

В Украине на утро 16 августа зафиксовалы уже 91 356 тыс. больных коронавирусом. Прирост новых случаев за сутки - 1637.