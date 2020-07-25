Государственного чиновника разоблачили на взятке

Чиновник Государственного геммологического центра требовал $ 3 тыс. "награды" Фото: Национальная полиция

На Киевщине руководителя одного из отделов Государственного геммологического центра разоблачили при получении взятки в размере $ 1,5 тыс.

В общем чиновник требовал $ 3 тыс. "вознаграждения". Задержали его во время получения им второй части неправомерной выгоды, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Используя свое служебное положение руководитель одного из отделов гемологического центра пытался получить деньги за выдачу выписки из госреестра о регистрации собственных и торговых названий с месторождений Украины.

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Преступную деятельность должностного лица разоблачили работники Следственного управления полиции Киевщины при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и по процессуальному руководством прокуратуры области.

Сейчас открыто уголовное производство и ведутся следственные действия. Также решается вопрос об объявлении подозрения должностному лицу. Меру пресечения для него изберет суд.

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