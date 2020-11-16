Городская электричка Киева будет курсировать по новым рейсам

Рейсы городской электрички в Киеве пополнили 6 новыми. Фото: unsplash

С сегодняшнего дня, 16 ноября, появится 6 новых рейсов городской электрички в Киеве.

Электропоезда будут курсировать в будни по направлению Е1 на станциях: Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница, сообщила пресс-служба КГГА.

При этом рейсы городской электрички 7504, 7506, 7508 отменяют в вечерние время по будням.

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Так кольцевое движение электропоездов восстанавливается в обе стороны. С обновленным расписанием пассажиры могут ознакомиться непосредственно на станциях.

Через Киев может курсировать скоростной поезд до границы с ЕС. Италия заинтересовалась разработкой ТЭО строительства высокоскоростной железной дороги.