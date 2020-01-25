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суббота, 25 января 2020 15:10

"Город с избытком личных автомобилей" - бывший мэр Рейкьявика пророчит Киеву коллапс

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&quot;Город с избытком личных автомобилей&quot; - бывший мэр Рейкьявика пророчит Киеву коллапс
mi3ch.livejournal Бывший мэр Рейкьявика Йон Гнарр прогнозирует, что Киеву грозит коллапс

В Киеве очень много личных автомобилей, что грозит столице коллапсом.

"Я в Киеве меньше дня, но мне кажется, это город с переизбытком личных автомобилей. Вы в этом плане слишком американские, что ли. Рано или поздно это грозит городу коллапсом. Я попробовал немного погулять, но из-за большого количества автомобилей это не очень комфортно, - отметил Бывший мэр Рейкьявика Йон Гнарр, передает "Новое время".

Экс-мэр Рейкьявика порекомендовал местным властям изменить транспортную систему в столице: заменить личные авто на велосипеды и общественный транспорт.

"Это гораздо более эффективные методы сообщения в городе, и они значительно дешевле. Конечно, сначала люди будут возмущаться. Им будет казаться, что вместе с автомобилем у них отбирают какие-то важные права", - подчеркнул иностранный гость.

По словам Гнарра, за время управления Рейкьявиком его команде удалось уменьшить количество личного транспорта на улицах города.

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2020 городские власти Киева планируют капитальный ремонт Крещатика. Согласно проведенным закупкам, улицу модернизируют, чтобы сделать ее удобной для велосипедистов и людей с инвалидностью.

Крещатик перекрывать на время ремонта. Только ограничат движение для автомобилей ночью.

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